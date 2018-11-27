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Названы претенденты на звание лучшего тренера года 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определились с претендентами на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards-2018, сообщает "Советский спорт".
В число номинантов вошли бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, наставник сборной Франции Дидье Дешам, а также Диего Симеоне из мадридского "Атлетико", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Торжественная церемония награждения победителя пройдет 3 января в Дубае.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поборется с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе за звание лучшего игрока года.
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Юрген Клопп , Зинедин Зидан , Антуан Гризманн , Дидье Дешам , Криштиану Роналду , Реал , Советский спорт , Футбол
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