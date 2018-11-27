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Клуб из Украины получил штраф за «договорняки» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: olimpik.com.ua
Украинский «Олимпик» оштрафован на 500 тысяч гривен (($17 тысяч). Об этом рассказал Игорь Грищенко, секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ).
«Были применены максимальные санкции с учетом, что у «Олимпика» это не первая история. Три года назад КДК уже принимал решение по двух договорным матчам, которые сыграла молодёжная команда «Олимпика»», — заявил Грищенко в эфире программы «Великий футбол».
В настоящий момент «Олимпик» идёт на девятом месте в украинской премьер-лиге. В активе команды 17 очков.
Ранее News.ru сообщал, что в участии договорных матчах подозреваются 10 из 12 команд украинской премьер-лиги. В их числе — «Ворскла», «Заря», «Карпаты» и «Черноморец».
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