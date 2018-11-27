Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» подписал форварда «ПСЖ» 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: facebook.com/nikusha.kutateladze
17-летний форвард присоединился к махачкалинскому клубу на правах свободного агента. Кутателадзе начинал свой футбольный путь в родной Грузии, но уже в раннем возрасте переехал заграницу. Два года он занимался в школе пражской «Спарты», еще шесть лет провел в академии французского «Лилля». В 2016 году форвард перешел в систему «ПСЖ», где выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет и в чемпионате Франции для игроков не старше 17 лет. «Анжи» после 15 туров занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее News.ruсообщил, что «Анжи» пропустил тренировку из-за неуплаты аренды.
News.ru: последние новости
«Спартак» провел акцию солидарности с Глушаковым Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Владелец ЦСКА рассказал о продаже клуба
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»176
21-летний хоккеист умер после матча14
Ягудин озвучил проблему Медведевой26
Американская поп-звезда отказала российскому хоккеисту
Олимпийская чемпионка назвала причину неудач Медведевой1
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
04:05
Плющенко разгневал россиян из-за Медведевой
Фигурное катание
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение