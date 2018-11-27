«Анжи» подписал форварда «ПСЖ»

17-летний форвард присоединился к махачкалинскому клубу на правах свободного агента. Кутателадзе начинал свой футбольный путь в родной Грузии, но уже в раннем возрасте переехал заграницу. Два года он занимался в школе пражской «Спарты», еще шесть лет провел в академии французского «Лилля». В 2016 году форвард перешел в систему «ПСЖ», где выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет и в чемпионате Франции для игроков не старше 17 лет. «Анжи» после 15 туров занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее News.ruсообщил, что «Анжи» пропустил тренировку из-за неуплаты аренды.