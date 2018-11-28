«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» одержал победу над турецким «Галатасараем» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Красно-зеленые остались на последнем месте группы D, но сохранили шансы на попадание в евровесну.

28 ноября московский «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» встречался с турецким «Галатасараем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Красно-зеленые, уже не претендовавшие на попадание в плей-офф главного клубного турнира Европы, должны были обыгрывать ближайших конкурентов по группе D ради продолжения еврокубковой кампании.

Победив команду из Стамбула со счетом 2:0, подопечные Юрия Семина остались на последней строчке своей группы.

Учитывая турнирное положение и важность матча, который во многом являлся решающим для «Локомотива», наставник «железнодорожников» выпустил на поле один из сильнейших составов.

О том, насколько красно-зеленым было важно победить, еще перед игрой рассказал сам Семин, отметив, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов для его команды сложился не лучшим образом — перед встречей с «Галатасараем» москвичи не набрали ни одного очка.

«Лига чемпионов — это совершенно другой уровень и здесь всегда за твой нереализованный момент обязательно последует наказание. Но для нас это очень хороший опыт. Нам очень нужна Лига Европы весной. Во-первых, это очки в российскую копилку. Второе — имидж клуба. И футболистам всегда интересно играть на международной арене. Тем более это один из предпоследних матчей в Лиге чемпионов в этом году. Игрокам, думаю, будет грустно покидать этот невероятный праздник, как и тренерам», — заявил Семин в эфире «Матч ТВ».

Погодные условия, в которых играли команды, были далеки от футбольных: к вечеру в Москве температура воздуха опустилась до -11 градусов по Цельсию, что не могло не сказаться на игре футболистов. Если «Галатасарай» старался комбинировать и создавать моменты у чужой штрафной, то «Локомотив» обошелся дальними забросами в направлении Смолова.

С выбранной тактикой на матч Семин не ошибся. После серьезного навала на чужие ворота в конце первого тайма красно-зеленые вышли вперед.

Фарфан здорово открылся под передачу с правого фланга и прострелил на никем не прикрытого Крыховяка, который пробил в касание из пределов штрафной площади. Мяч рикошетом от защитника «Галатасарая» влетел в дальний угол ворот.

После перерыва игра значительно раскрылась: гости побежали отыгрываться, а «Локомотив», держа в уме неутешительную статистику забитых и пропущенных мячей в турнире, стремился увеличить разрыв в счете. Несмотря на несколько опасных контрвыпадов турецкой команды, удача оказалась на стороне «Локо».

Мацей Рыбусь увидел подключение Алексея Миранчука , который с правого фланга отдал на свободного Смолова. Федор оторвался от опеки защитника и отпасовал на угол вратарской, где неожиданно оказался Владислав Игнатьев

Крайний защитник «железнодорожников» воспользовался позиционной ошибкой игроков «Галатасарая», вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку ворот.

Вспоминая обидное поражение в Стамбуле (0:3), «Локомотив» останавливаться на достигнутом не собирался и имел шанс довести счет до разгромного.

В частности, вписать свое имя и фамилию на табло мог Алексей Миранчук, который несколько раз оказывался в убойной позиции в чужой штрафной площади, однако в последний момент хавбек «Локо» принимал не самые однозначные решения: вместо удара полузащитник пытался играть в пас, однако до адресата мяч так и не доходил.

В конечном итоге счет 2:0 остался окончательным. О том, насколько заслуженной оказалась победа над «Галатасараем», высказался автор второго гола.

«Мы терпели, ждали своего момента, и это все-таки вознаградилось. Мы здорово играли, просто не могли до этого забить. Сегодня провели ровный матч и заслуженно победили.

Было ли стремление рискнуть и забить третий, чтобы догнать «Галатасарай» по личным встречам? Могли забить, но это не главное. Мы подарили праздник болельщикам, которые заслужили эту победу», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» в гостях сыграет с немецким «Шальке-04», который уже обеспечил себе попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае победы в Гельзенкирхене и неудачи «Галатасарая» в параллельном матче с «Порту», красно-зеленые выйдут в плей-офф Лиги Европы с третьего места. О перспективах данного развития событий высказался Антон Миранчук

«Остается еще одна игра в Лиге чемпионов. Будем к ней так же готовиться. Считаю, у нас хорошие шансы победить в Германии. Конечно, не все от нас зависит, но мы знаем, как играет «Шальке». В принципе, ничего такого там не вижу. Будем стараться играть в хороший футбол и добиваться положительного результата», — отметил он.

По итогам встречи удовлетворенность игрой и результатом высказался наставник «Локомотива» Юрий Семин. По его мнению, победа над «Галатасараем» является заслуженной.

«Я очень доволен. Игра была очень сбалансированной, футболисты хорошо играли в атакующих действиях, а также быстро переходили к оборонительным. Поэтому мы победили. Жаль, что осталась всего одна игра, потому что Лига чемпионов — это такой турнир, который многое определяет. Наверное, мы все-таки заслуживали взять какие-то очки, потому что в предыдущих матчах наша команда просто не реализовывала свои моменты», — сказал Семин.

«Локомотив» сыграет с «Шальке» на стадионе «Фельтинс-Арена» 11 декабря.