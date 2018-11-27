Атаковавший автобус «Боруссии» россиянин приговорён к 14 годам тюрьмы

В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу уроженца России Сергея Венергольда , атаковавшего автобус «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обвинение требовало для россиянина пожизненного заключения, защита в свою очередь настаивала на наказании сроком менее 10 лет. В результате нападения на автобус «Боруссии» пострадал бывший защитник клуба Марк Бартра и полицейский.

Ранее сообщалось, что напавший на автобус «Боруссии» россиянин может получить пожизненный срок.