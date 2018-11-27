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Атаковавший автобус «Боруссии» россиянин приговорён к 14 годам тюрьмы 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: RTVI
В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу уроженца России Сергея Венергольда, атаковавшего автобус «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обвинение требовало для россиянина пожизненного заключения, защита в свою очередь настаивала на наказании сроком менее 10 лет. В результате нападения на автобус «Боруссии» пострадал бывший защитник клуба Марк Бартра и полицейский.
Ранее сообщалось, что напавший на автобус «Боруссии» россиянин может получить пожизненный срок.
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Сергей Венергольд , Марк Бартра , Футбол , Криминал , Происшествия
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