Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч ЦСКА в Лиге чемпионов

Сегодня в очередном туре Лиги чемпионов состоится сразу 8 матчей. Московские «армейцы» проведут ответную встречу с «Викторией Пльзень» у себя дома, — матч начнется в 20:55 по московскому времени.

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на улучшенных для иг-роков условиях. Букмекер предлагает поставить на то, что в первой половине встречи будет забито не менее 2 мячей (тотал больше голов 1,5). Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 3.25

Предложение от bwin выглядит действительно адекватно: ЦСКА стабильно забивает в домаш-них матчах, а в недавней встрече с «Викторией» на выезде армейцам удалось забить дважды (матч тогда завершился со счетом 2:2). В последней матче Лиги чемпионов «армейцы» усту-пили итальянской «Роме» со счетом 1:2.

Кроме всего, компания обещает вернуть проигрыши по первым ставкам всем новым клиен-там, — такое предложение действует у букмекера до конца года в рамках акции «100% Cash Back всем новым клиентам».