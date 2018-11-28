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«Бавария» перестроит команду и расстанется со своими легендами 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство мюнхенской «Баварии» намерено провести перестройку команды. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bayern & Germany со ссылкой на газету Bild.
По информации издания, полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену не будут предложены новые контракты, и игроки покинут немецкий клуб по окончании сезона. Их действующие соглашения с командой истекают в конце этого сезона.
35-летний Рибери готов покинуть «Баварию» и начал рассматривать предложения от зарубежных клубов, 34-летний Роббен, напротив, намерен побороться за новый однолетний контракт с немецким клубом.
Bild также пишет, что полузащитники Томас Мюллер и Хави Мартинес и защитники Джером Боатенг и Матс Хуммельс входят в число игроков, которые могут покинуть «Баварию» в конце текущего сезона.
После 12 туров Бундеслиги «Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.
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Франк Рибери , Томас Мюллер , Bild , Футбол
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