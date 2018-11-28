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СМИ узнали победителя «Золотого мяча» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич является главным претендентом на "Золотой мяч", сообщает "Советский спорт".
По информации испанской радиостанции Onda Cero, хорват по результатам голосования имеет серьезный гандикап над своими ближайшими преследователями.
Также отмечается, что второе место займет нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а замкнет тройку лучших форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.
Церемония награждения пройдет 3 декабря в Париже.
Ранее сообщалось, что Роналду и Лионель Месси не войдут в тройку претендентов на "Золотой мяч".
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Антуан Гризманн , Лука Модрич , Лионель Месси , Криштиану Роналду , Реал , Советский спорт , Футбол
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