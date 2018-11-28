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Футболистка «Генгама» скончалась в возрасте 20-ти лет 

Вести.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Французская футболистка "Генгама" Осеан Рогон ушла из жизни в возрасте 20-ти лет. Причиной смерти юной спортсменки называется лейкимия, с которой она боролась на протяжении последних нескольких лет.
После того, как Рогон узнала о своем диагнозе, она приостановила свою профессиональную карьеру, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт "Генгама". Несмотря на болезнь, француженка продолжала посещать игры своих одноклубниц, с которыми она выступала на протяжении четырех лет.
Рогон завоевывала титул чемпиона мира для игроков не старше 17 лет.
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