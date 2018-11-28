Хавбек сборной России назвал лучших футболистов чемпионата мира

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин рассказал о том, кто из футболистов удивил его на чемпионате мира 2018 года в России, передает Sport24.

Хавбек красно-белых признался, что считает достойным игроком хавбека сборной Испании Иско, выступающего за мадридский "Реал" , а также полузащитника "Барселоны" и национальной команды Бразилии Филиппе Коутиньо.

"Иско — из-за работы с мячом. За всю карьеру меня поразили два человека — отобрать у них мяч просто нереально. Это Иско и Коутиньо", — отметил Зобнин.

Напомним, что сборная России одолела Испанию со счетом (1:1, по пен. — 4:3) в 1/8 финала.

Ранее клуб из Германии хотел купить Зобнина после чемпионата мира — 2018.