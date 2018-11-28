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Нападающий «Реала» поделился целями команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Реала"Гарет Бэйл поделился планами команды, передает "Советский спорт".
Форвард заявил, что игрок команды еще привыкают к новому главному тренеру Сантьяго Солари.
"Цель состоит в том, чтобы продолжать расти. Очевидно, у нас новый главный тренер, поэтому потребуется немного времени, но нам просто нужно постоянно доказывать, что все ошибаются и все борются друг за друга. Нам нравится играть против лучших, и это показывает лучшее в нас", — приводит слова Бэйла пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Сливочные" одолели итальянскую "Рому" в матче пятого тура Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Ранее наставник "королевского клуба" прокомментировал игру против итальянской команды.
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Гарет Бэйл , УЕФА , Реал , Советский спорт , Футбол
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