Нападающий «Реала» поделился целями команды

Форвард заявил, что игрок команды еще привыкают к новому главному тренеру Сантьяго Солари.

"Цель состоит в том, чтобы продолжать расти. Очевидно, у нас новый главный тренер, поэтому потребуется немного времени, но нам просто нужно постоянно доказывать, что все ошибаются и все борются друг за друга. Нам нравится играть против лучших, и это показывает лучшее в нас", — приводит слова Бэйла пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Сливочные" одолели итальянскую "Рому" в матче пятого тура Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Ранее наставник "королевского клуба" прокомментировал игру против итальянской команды.