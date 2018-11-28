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УЕФА озаботился военным положением на Украине 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и украинской «Ворсклой» из Полтавы в Киев по соображениям безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.
Рабочая группа УЕФА пришла к подобному решению ввиду того, что в некоторых регионах Украины было введено военное положение. «Ворскла» примет лондонцев на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
В УЕФА продолжат следить за развитием событий на Украине. Не исключено, что в ближайшее время будут перенесены еще две встречи. Украину в Лиге Европы также представляет киевское «Динамо».
26 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых областях Украины. Документ должен вступить в силу 28 ноября.
«Ворскла» занимает третью строчку в квартете E, набрав четыре очка, и сохраняет шансы на участие в плей-офф. Для этого украинской команде необходимо в ближайших двух матчах опередить лиссабонский «Спортинг», у которого в активе семь набранных очков. Команды встретятся в заключительном туре группового этапа.
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Верховная Рада , Футбол
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