Форвард «Спартака» рассказал о поставленных Кононовым задачах

Форвард заявил, что у него нет негативных эмоций по поводу отставки специалиста Массимо Карреры

"Меня действительно звал в "Спартак" Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком "Спартака" и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к "Спартаку" с моей стороны и близко нет. Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом", — подчеркнул бразильский футболист.

Также он поделился планами красно-белых не предстоящие встречи.

"Мы в середине таблицы — ну куда это годится?! Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-Лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей", — заявил Адриано.

На данный момент "Спартак" занимает седьмую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).