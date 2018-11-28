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Форвард «Спартака» рассказал о поставленных Кононовым задачах 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано прокомментировал тренерскую работу нового наставника клуба Олега Кононова, передает "Советский спорт".
Форвард заявил, что у него нет негативных эмоций по поводу отставки специалиста Массимо Карреры.
"Меня действительно звал в "Спартак" Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком "Спартака" и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к "Спартаку" с моей стороны и близко нет. Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом", — подчеркнул бразильский футболист.
Также он поделился планами красно-белых не предстоящие встречи.
"Мы в середине таблицы — ну куда это годится?! Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-Лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей", — заявил Адриано.
На данный момент "Спартак" занимает седьмую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее защитник столичного клуба Георгий Джикия поддержал товарища по команде Романа Зобнина.
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Массимо Каррера , Георгий Джикия , Олег Кононов , Луис Адриано , Роман Зобнин , Спартак , Советский спорт , Футбол
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