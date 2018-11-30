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Фанат «Спартака» объяснил, почему напал на Глушакова во время матча Лиги Европы 

RT на русском + ещё 67 31 минуту назад
Фанат московского «Спартака», выбежавший на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом», объяснил, почему напал на полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.
«Я хотел, чтобы Глушакову стало ещё более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привёл нас к чемпионству», — приводит слова болельщика «Чемпионат».
Он отметил, что у Глушакова сейчас чёрная полоса в жизни, и посоветовал 31-летнему хавбеку взять отпуск.
«Я бы на его месте взял сейчас отпуск, а не боролся за капитанскую повязку и прочие вещи. У него с женой не ладится и прочее», — добавил фанат.
Во втором тайме на поле «Открытие Арены» выбежал фанат красно-белых и вступил в перепалку с Глушаковым. Игрок и болельщик обменялись толчками, а затем в ситуацию вмешались сначала футболисты «Спартака», а затем и стюарды.
Ранее стало известно, что против фаната, напавшего на Глушакова, возбудили административное дело.
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Комментарии5
Денис Глушаков , Спартак , Футбол , Видео
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