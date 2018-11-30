Фанат «Спартака» объяснил, почему напал на Глушакова во время матча Лиги Европы

Фанат московского «Спартака» , выбежавший на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом», объяснил, почему напал на полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова

«Я хотел, чтобы Глушакову стало ещё более понятно, что в «Спартаке» его не хотят видеть. Он слил Массимо, а ведь именно Каррера привёл нас к чемпионству», — приводит слова болельщика «Чемпионат».

Он отметил, что у Глушакова сейчас чёрная полоса в жизни, и посоветовал 31-летнему хавбеку взять отпуск.

«Я бы на его месте взял сейчас отпуск, а не боролся за капитанскую повязку и прочие вещи. У него с женой не ладится и прочее», — добавил фанат.

Во втором тайме на поле «Открытие Арены» выбежал фанат красно-белых и вступил в перепалку с Глушаковым. Игрок и болельщик обменялись толчками, а затем в ситуацию вмешались сначала футболисты «Спартака», а затем и стюарды.

Ранее стало известно, что против фаната, напавшего на Глушакова, возбудили административное дело.