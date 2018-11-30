Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о фанате, который напал на него во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида", передает "Советский спорт".
Болельщик выбежал на поле во втором тайме встречи и напал на хавбека. Отвечая на вопрос, что же произошло на поле, Глушаков ограничился лишь одной фразой.
"Я не знаю, выбежал и выбежал", — сказал он в эфире "Матч ТВ".
На фаната уже заведено административное дело, "Спартак" принял решение не пускать его на стадион.
Ранее сообщалось, что напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион.