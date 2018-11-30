Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глушаков ответил одной фразой на вопрос о напавшем на него фанате 

Газета.Ru + ещё 94 8 часов назад
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос о фанате, который напал на него во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида", передает "Советский спорт".
Болельщики "Спартака" подрались из-за Глушакова
Болельщик выбежал на поле во втором тайме встречи и напал на хавбека. Отвечая на вопрос, что же произошло на поле, Глушаков ограничился лишь одной фразой.
"Я не знаю, выбежал и выбежал", — сказал он в эфире "Матч ТВ".
На фаната уже заведено административное дело, "Спартак" принял решение не пускать его на стадион.
Ранее сообщалось, что напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион.
Газета.Ru: последние новости
Ветеран "Спартака" жестко раскритиковал игру команды в матче с "Рапидом" Кононов включил в тренерский совет "Спартака" Глушакова и Зобнина Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы
Денис Глушаков , Спартак , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , Советский спорт , Футбол , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Ветеран «Спартака» жестко раскритиковал игру команды2
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова5
Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки128
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение