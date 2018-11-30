Глушаков ответил одной фразой на вопрос о напавшем на него фанате

Болельщик выбежал на поле во втором тайме встречи и напал на хавбека. Отвечая на вопрос, что же произошло на поле, Глушаков ограничился лишь одной фразой.

"Я не знаю, выбежал и выбежал", — сказал он в эфире "Матч ТВ".

На фаната уже заведено административное дело, "Спартак" принял решение не пускать его на стадион.

Ранее сообщалось, что напавшему на Глушакова фанату запретят посещать стадион.