«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B.

Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ. При этом за время участия в главном европейском клубном турнире сине-гранатовым не удавалось это сделать всего три раза.

«Барселона» набрала 13 очков, в то время как ближайшие преследователи «Тоттенхэм» и «Интер» имеют по 7 очков.