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«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 34 9 часов назад
Фото: Reuters
Испанская «Барселона» после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B.
Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ. При этом за время участия в главном европейском клубном турнире сине-гранатовым не удавалось это сделать всего три раза.
«Барселона» набрала 13 очков, в то время как ближайшие преследователи «Тоттенхэм» и «Интер» имеют по 7 очков.
Ранее сообщалось, что капитан «Барселоны» Лионель Месси обошёл Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов.
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Лионель Месси , Криштиану Роналду , Футбол
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