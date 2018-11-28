Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Локомотива» в Лиге чемпионов

Сегодня в очередном туре Лиги чемпионов состоится сразу 8 матчей. «Железнодорожники» свой ответный матч с «Галатасараем» проведут на стадионе в Черкизово, — встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

Компания bwin Россия предложила страховку от проигрыша для всех новых клиентов, — такое предложение действует у букмекера до конца года в рамках специальной акции . Компания вернет проигрыш по первому пари, если оно проиграет.

Кроме этого, на улучшенных для игроков условиях доступен суперкоэффициент на игру. Букмекер предлагает поставить на то, что в матче будет назначен пенальти. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 3.75

В первых четырех встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл своим соперникам с общим счетом 2:11. Сегодня «железнодорожники» попробуют взять верх у «Галатасарая» после трех голов в свои ворота в выездном матче.