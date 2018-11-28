Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч «Локомотива» в Лиге чемпионов 

Партнерский материал 39 минут назад
Фото: Чемпионат
Сегодня в очередном туре Лиги чемпионов состоится сразу 8 матчей. «Железнодорожники» свой ответный матч с «Галатасараем» проведут на стадионе в Черкизово, — встреча начнется в 20:55 по московскому времени.
Компания bwin Россия предложила страховку от проигрыша для всех новых клиентов, — такое предложение действует у букмекера до конца года в рамках специальной акции. Компания вернет проигрыш по первому пари, если оно проиграет.
Кроме этого, на улучшенных для игроков условиях доступен суперкоэффициент на игру. Букмекер предлагает поставить на то, что в матче будет назначен пенальти. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 3.75.
В первых четырех встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл своим соперникам с общим счетом 2:11. Сегодня «железнодорожники» попробуют взять верх у «Галатасарая» после трех голов в свои ворота в выездном матче.
Зарегистрироваться и сделать ставку.
Комментарии
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капризы Загитовой взбесили олимпийскую чемпионку
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки75
Священник сделал признание о Шумахере2
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой36
УЕФА испугался войны на Украине10
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение