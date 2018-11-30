Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фаната «Спартака» могут оштрафовать на €5 тыс. 

News.ru + ещё 76 2 часа назад
Фото: vk.com/fcsm_official
Футбольный клуб «Спартак» рассматривает вариант подачи иска в отношении Мирослава Голунова, выбежавшего на поле во время матча группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2). Болельщик может быть оштрафован на €5 тыс.
Сумма, указанная в регрессном исковом заявлении «Спартака», равна штрафу, который клуб получит от УЕФА.
Ранее сообщалось, что Голунов выбежал на поле и толкнул капитана «красно-белых» Дениса Глушакова. Инцидент произошёл во втором тайме.
После агрессивного болельщика увели стюарды. Нарушителя приговорили к 10 дням ареста и запретили посещать игры «Спартака» в течение пяти лет.
Сам Голунов заявил, что не собирался нападать Глушакова. По его словам, футболист первый спровоцировал его. Также арестованный заявил, что принимал участие в акции фанатов, направленной против Глушакова.
News.ru: последние новости
Акинфеев может сыграть прощальный матч за сборную Боец Волков после матча «Зенита» обратился к Дзюбе Фанат «Спартака» напал на Глушакова во время матча ЛЕ
Денис Глушаков , УЕФА , Спартак , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»1
Медведева отреклась от русского языка340
Глушаков: играть в «Спартаке» было мечтой с детства2
Объявлен лучший футболист недели в ЛЧ
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение