Фаната «Спартака» могут оштрафовать на €5 тыс.

Футбольный клуб «Спартак» рассматривает вариант подачи иска в отношении Мирослава Голунова, выбежавшего на поле во время матча группового этапа Лиги Европы против «Рапида» (1:2). Болельщик может быть оштрафован на €5 тыс.

Сумма, указанная в регрессном исковом заявлении «Спартака», равна штрафу, который клуб получит от УЕФА

Ранее сообщалось, что Голунов выбежал на поле и толкнул капитана «красно-белых» Дениса Глушакова . Инцидент произошёл во втором тайме.

После агрессивного болельщика увели стюарды. Нарушителя приговорили к 10 дням ареста и запретили посещать игры «Спартака» в течение пяти лет.

Сам Голунов заявил, что не собирался нападать Глушакова. По его словам, футболист первый спровоцировал его. Также арестованный заявил, что принимал участие в акции фанатов, направленной против Глушакова.