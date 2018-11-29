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Кокорину с Мамаевым предрекли встретить Новый год за решеткой 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Главное следственное управление ГУ МВД по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении срока содержания под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, следствие будет просить суд оставить спортсменов в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Основанием для этого станут не законченные экспертизы, а также «связи футболистов в различных органах государственной власти».
Ходатайства будут поданы 30 ноября либо 3 декабря. В случае утверждения прошений судом Кокорин и Мамаев встретят Новый год в «Бутырке».
Спортсмены были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания футболистов истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты Мамаева и Кокорина о смене меры пресечения были отклонены судом, однако адвокаты заявили, что продолжат настаивать на мере пресечения, не связанной с лишением свободы.
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
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Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , МВД , ФСИН , Росбалт , Футбол , Видео
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