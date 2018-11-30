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Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге Союза европейских футбольный ассоциаций, сообщает "Советский спорт".
За прошедшую еврокубковую неделю Россия смогла набрать 1,000 балла. Страну представляли пять клубов. ЦСКА уступил "Виктории" (1:2), "Локомотив" победил "Галатасарай" (2:0), "Спартак" проиграл "Рапиду" (1:2), "Зенит" обыграл "Копенгаген" (1:0), а "Краснодар" переиграл "Акхисар" (2:1).
Победы "Порту" над "Шальке-04" (3:1) и "Спортинга" над "Карабахом" (6:1) позволили Португалии набрать 0,800 балла.
Россия идет на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,382 балла. Пятую строчку занимает Франция (54,331), Португалия (40,432) идет седьмой.
Ранее УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча с "Викторией".
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