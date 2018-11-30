Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге Союза европейских футбольный ассоциаций, сообщает "Советский спорт"

За прошедшую еврокубковую неделю Россия смогла набрать 1,000 балла. Страну представляли пять клубов. ЦСКА уступил "Виктории" (1:2), "Локомотив" победил "Галатасарай" (2:0), "Спартак" проиграл "Рапиду" (1:2), "Зенит" обыграл "Копенгаген" (1:0), а "Краснодар" переиграл "Акхисар" (2:1).

Победы "Порту" над "Шальке-04" (3:1) и "Спортинга" над "Карабахом" (6:1) позволили Португалии набрать 0,800 балла.

Россия идет на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,382 балла. Пятую строчку занимает Франция (54,331), Португалия (40,432) идет седьмой.

Ранее УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча с "Викторией".