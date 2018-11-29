Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную

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Акинфеев, Игнашевич и Жирков сыграют за сборную 

Рамблер + ещё 11 8 часов назад
Для футболистов Игоря Акинфеева (ЦСКА), Юрия Жиркова («Зенит»), Александра Самедова («Спартак») и Сергея Игнашевича устроят прощальный матч в сборной России. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) хочет организовать участие этих игроков в одном из товарищеских матчей национальной команды в 2019 году.
«Известия» отмечают, что таким способом РФС решил устроить «достойные проводы» и отблагодарить футболистов за многолетние выступления.
32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября 2018 года. Вратарь объяснял, что ему становится все труднее совмещать выступления и в национальной команде, и в ЦСКА.
За свои клубы также продолжают выступать Самедов и Жирков, заявившие об уходе из сборной летом 2018 года. Игнашевич завершил карьеру и на клубном уровне, заняв должность помощника главного тренера молодежки ЦСКА.
Александр Самедов , Сергей Игнашевич , Игорь Акинфеев , Юрий Жирков , Спартак , Зенит , РФС , газета "Известия" , Футбол , Видео
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