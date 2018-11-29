Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную

Акинфеев, Игнашевич и Жирков сыграют за сборную

По данным издания, Российский футбольный союз (РФС) хочет организовать участие этих игроков в одном из товарищеских матчей национальной команды в 2019 году.

«Известия» отмечают, что таким способом РФС решил устроить «достойные проводы» и отблагодарить футболистов за многолетние выступления.

32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября 2018 года. Вратарь объяснял, что ему становится все труднее совмещать выступления и в национальной команде, и в ЦСКА.

За свои клубы также продолжают выступать Самедов и Жирков, заявившие об уходе из сборной летом 2018 года. Игнашевич завершил карьеру и на клубном уровне, заняв должность помощника главного тренера молодежки ЦСКА.