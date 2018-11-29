Каррера откроет свой сайт

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время откроет свой сайт, пока что доступна только главная страница . Интересно, что на заставке итальянец представлен как тренер красно-белых. На сайте можно увидеть видеофрагменты с тренировок, пресс-конференций, а также голы в исполнении игроков московского клуба.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17 после отставки Дмитрия Аленичева . По итогам той кампании красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпиона России, а летом 2017 года выиграли Суперкубок страны. 22 октября «Спартак» объявил об увольнении итальянского специалиста. Новым наставником московской команды стал Олег Кононов

Ранее сообщалось, что Каррера входит в число претендентов на пост нового главного тренера «Удинезе».