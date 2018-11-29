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Каррера откроет свой сайт 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время откроет свой сайт, пока что доступна только главная страница. Интересно, что на заставке итальянец представлен как тренер красно-белых. На сайте можно увидеть видеофрагменты с тренировок, пресс-конференций, а также голы в исполнении игроков московского клуба.
Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в начале сезона-2016/17 после отставки Дмитрия Аленичева. По итогам той кампании красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпиона России, а летом 2017 года выиграли Суперкубок страны. 22 октября «Спартак» объявил об увольнении итальянского специалиста. Новым наставником московской команды стал Олег Кононов.
Ранее сообщалось, что Каррера входит в число претендентов на пост нового главного тренера «Удинезе».
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Олег Кононов , Дмитрий Аленичев , Спартак , Футбол
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