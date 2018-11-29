Аршавин высоко оценил сидящего в СИЗО футболиста

По версии 78.ru, Аршавин «явно намекал» на нападающего «Зенита» Александра Кокорина

Такое заявление Аршавин сделал после «Урока футбола» в одной из школ Санкт-Петербурга. Футболиста попросили назвать игроков сборной, сравнимых по потенциалу с ним самим десять лет назад.

«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас — Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО», — заявил он.

По мнению Аршавина, уровень остальных игроков ниже.

Кокорин сейчас находится в московском СИЗО «Бутырка» вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.