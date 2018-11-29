Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин назвал самыми перспективными членами сборной РФ Александра Головина («Монако») и футболиста, который «сидит в СИЗО». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По версии 78.ru, Аршавин «явно намекал» на нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Такое заявление Аршавин сделал после «Урока футбола» в одной из школ Санкт-Петербурга. Футболиста попросили назвать игроков сборной, сравнимых по потенциалу с ним самим десять лет назад.
«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас — Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО», — заявил он.
По мнению Аршавина, уровень остальных игроков ниже.
Кокорин сейчас находится в московском СИЗО «Бутырка» вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявлял, что Кокорин и Мамаев сейчас не имеют отношения к национальной команде. Он отмечал, что одного из них вызывали в сборную в ноябре 2017 года, а второй в последний раз выступал на Чемпионате Европы-2016.