Фанаты «Спартака» запустили флешмоб #СпартакБезГлушакова 

Организация фанатов "Спартака" "Фратрия" запустила флешмоб против полузащитника Дениса Глушакова. Акция пройдет под хештегом #СпартакБезГлушакова.
"Мы призываем всех болельщиков, кто неравнодушен к ситуации в клубе, выразить свое мнение в связи с тем, что № 8 до сих пор находится в нашем "Спартаке". Для участия во флешмобе мы призываем вас выкладывать в свои социальные сети фотографии с надписью #СпартакБезГлушакова и отмечать эти фотографии таким же хэштегом", — написала организация в соцсетях.
Напомним, что в сентябре Глушаков был переведен в дубль после того, как лайкнул критическое стихотворение актера Дмитрия Назарова в адрес Массимо Карреры. После отставки итальянца, хавбек вернулся в основу.