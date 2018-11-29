Фанаты «Спартака» запустили флешмоб #СпартакБезГлушакова 

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Сборная России потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА

Аршавин рассказал о своём отношении к натурализации футболистов для сборной России

Аршавин: "Самый сильный в России по потенциалу - Головин. Второй - сидит в СИЗО"