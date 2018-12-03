Мбаппе признан лучшим молодым игроком мира

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку мира, который вручает журнал France Football.

Этот приз вручается впервые и носит имя легендарного французского футболиста Раймона Копа.

В борьбе за этот трофей Мбаппе опередил Трента Александер-Арнолда («Ливерпуля»), Патрика Кутроне («Милан») и Джанлуиджи Доннарумму («Милан»).

Напомним, что минувшим летом 19-летний Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.