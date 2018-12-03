Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мбаппе признан лучшим молодым игроком мира 

Чемпионат.com + ещё 14 1 час назад
Фото: EPA
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку мира, который вручает журнал France Football.
Этот приз вручается впервые и носит имя легендарного французского футболиста Раймона Копа.
В борьбе за этот трофей Мбаппе опередил Трента Александер-Арнолда («Ливерпуля»), Патрика Кутроне («Милан») и Джанлуиджи Доннарумму («Милан»).
Напомним, что минувшим летом 19-летний Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира, который прошёл в России. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.
Чемпионат.com: последние новости
Черчесов: Чалову надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным сборной Футболиста молодёжного состава «Локомотива» Алексея Ломакина нашли мёртвым Жена Мамаева обвинила мужа в измене
Патрик Кутроне , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине урежут еврокубки12
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым126
«Зенит» потерпел крупное поражение в РПЛ7
Тело полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса12
Раскрыта правда о проигрыше Медведевой на ОИ106
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
00:23
Полузащитник «Локомотива» пропал
Футбол Происшествия
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
01:25
Российский болельщик забил шайбу через все поле
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение