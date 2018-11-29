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Черчесов вошёл в пятёрку лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS 

RT на русском + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошёл в первую пятёрку списка лучших наставников национальных команд за 2018 год по версии Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Под руководством Черчесова сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
Возглавил рейтинг наставник сборной Франции Дидье Дешам, подопечные которого стали чемпионами мира. Вторым стал главный тренер серебряного призёра мундиаля — сборной Хорватии — Златко Далич. Тройку замкнул наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, подопечные которого завоевали бронзу мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Черчесов был награждён орденом «Слава Осетии»
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Станислав Черчесов , Дидье Дешам , Роберто Мартинес , Футбол , В мире
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