Черчесов вошёл в пятёрку лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошёл в первую пятёрку списка лучших наставников национальных команд за 2018 год по версии Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации. Под руководством Черчесова сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Возглавил рейтинг наставник сборной Франции Дидье Дешам , подопечные которого стали чемпионами мира. Вторым стал главный тренер серебряного призёра мундиаля — сборной Хорватии — Златко Далич. Тройку замкнул наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес , подопечные которого завоевали бронзу мирового первенства. Ранее сообщалось, что Черчесов был награждён орденом «Слава Осетии»