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Модрич признан лучшим плеймейкером мира по версии IFFHS 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим плеймейкером мира в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Как сообщает пресс-служба IFFHS, хавбек из Хорватии набрал в голосовании 272 очка. Второе место занял аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (144 очка). Третьим стал бельгиец Эден Азар, выступающий за лондонский «Челси» (114 очков).
Отмечается, что аргентинец Лионель Месси по итогам трех прошедших сезонов признавался лучшим плеймейкером мира по версии IFFHS.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов вошёл в пятёрку лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS.
RT на русском: последние новости
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Лука Модрич , Станислав Черчесов , Лионель Месси , Эден Азар , Реал , Футбол
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