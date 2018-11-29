Модрич признан лучшим плеймейкером мира по версии IFFHS

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим плеймейкером мира в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщает пресс-служба IFFHS, хавбек из Хорватии набрал в голосовании 272 очка. Второе место занял аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (144 очка). Третьим стал бельгиец Эден Азар , выступающий за лондонский «Челси» (114 очков).

Отмечается, что аргентинец Лионель Месси по итогам трех прошедших сезонов признавался лучшим плеймейкером мира по версии IFFHS.