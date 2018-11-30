Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова и Зобнина

Источник утверждает, что тренерский совет сформировали во время перерыва на матчи сборных. Никто из подопечных российского специалиста не выступил против кандидатур одноклубников.

Напомним, что на данный момент Глушаков является объектом критики и травли болельщиков красно-белых.