Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова и Зобнина 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов сформировал тренерский совет, сообщает "Спорт-Экспресс".
Наставник включил в него несколько игроков столичного клуба, а именно капитана Дениса Глушакова, защитника Георгия Джикию и хавбека Романа Зобнина.
Источник утверждает, что тренерский совет сформировали во время перерыва на матчи сборных. Никто из подопечных российского специалиста не выступил против кандидатур одноклубников.
Напомним, что на данный момент Глушаков является объектом критики и травли болельщиков красно-белых.
Ранее бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".
Газета.Ru: последние новости
Ветеран "Спартака" жестко раскритиковал игру команды в матче с "Рапидом" Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест
Денис Глушаков , Георгий Джикия , Олег Кононов , Валерий Рейнгольд , Роман Зобнин , Спартак , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глушаков прокомментировал нападение23
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Ветеран «Спартака» жестко раскритиковал игру команды2
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова5
Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение