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Марадона раскритиковал КОНМЕБОЛ 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Легенда футбола Диего Марадона остался недоволен идей провести ответный финальный матч Кубка Либертадорес между аргентинскими «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» в Мадриде.
«Что, чёрт возьми, я должен делать, если моя семья хочет посмотреть финал? Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид?», — приводит словам Марадона Ole.
Он добавил, что в Аргентине нужно было просто обеспечить безопасность.
Ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) официально сообщила, что ответный финальный матч Кубка Либертадорес пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 9 декабря.
Первый матч завершился со счётом 2:2. Ответный должен был пройти 24 ноября, но был сорван из-за беспорядков, устроенных фанатами «Ривер Плейта».
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Диего Марадона , Футбол
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