Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест

Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы на арест нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева , передает ТАСС Защитникам футболистов заявили об отказе на кассационные жалобы. "Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева", — заявил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. До этого адвокаты форварда сине-бело-голубых и полузащитника "горожан" просили смягчения меры пресечения. Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.