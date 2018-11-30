Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы на арест нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.
Защитникам футболистов заявили об отказе на кассационные жалобы.
"Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева", — заявил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
До этого адвокаты форварда сине-бело-голубых и полузащитника "горожан" просили смягчения меры пресечения.
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.