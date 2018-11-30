Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорину и Мамаеву отказали в рассмотрении жалоб на арест 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобы на арест нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.
Защитникам футболистов заявили об отказе на кассационные жалобы.
"Отказали в передаче для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационных жалоб защитников Кокорина и Мамаева", — заявил пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
До этого адвокаты форварда сине-бело-голубых и полузащитника "горожан" просили смягчения меры пресечения.
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал то, что Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении ареста его клиента и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru: последние новости
Ветеран "Спартака" жестко раскритиковал игру команды в матче с "Рапидом" Кононов включил в тренерский совет "Спартака" Глушакова и Зобнина Названы кандидаты на звание лучшего игрока пятого тура Лиги Европы
Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , МВД , ИТАР-ТАСС , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глушаков прокомментировал нападение23
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Ветеран «Спартака» жестко раскритиковал игру команды2
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова5
Пилоту «Формулы-1» предложили сменить работу
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение