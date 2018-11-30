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Напавшего на Глушакова болельщика оставят в полиции до суда 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: sport-express.ru
Поклонника московского "Спартака", напавшего на капитана своей команды Дениса Глушакова на 70-й минуте матча Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2), оставят в полиции до суда, сообщает "Р-Спорт".
В середине второго тайма встречи на поле появился болельщик. Он побежал к Глушакову и попытался напасть на него. Фаната остановили игроки красно-белых, а затем они передали его правоохранительным органам. Столичная полиция возбудила в его отношении административное дело по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Болельщику грозят 15 суток ареста и лишение права посещения спортивных мероприятий на срок от одного до семи лет.
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Денис Глушаков , Спартак , Футбол
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