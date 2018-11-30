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Зидан затесался в компанию пожилых китаянок 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Французский тренер Зинедин Зидан опубликовал видео из поездки по Китаю в своем Instagram. Бывший главный тренер «Реала» понаблюдал за игрой пожилых жительниц страны в маджонг.
В настоящий момент французский специалист находится без работы и путешествует. В Китай он прилетел три дня назад. Во время прогулки Зидан присоединился к игравшим в маджонг бабушкам и попытался поговорить с ними на английском или французском, но его никто не понял.
31 мая Зидан объявил об уходе из мадридского «Реала». Французский специалист привел «королевский клуб» к трем победам подряд в Лиге чемпионов, победе в национальном чемпионате и двум трофеям клубного чемпионата мира.
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Зинедин Зидан , Реал , Футбол , Видео
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