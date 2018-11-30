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Директор «Чертаново» поделился планами на выход в РПЛ 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор футбольной школы и клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Николай Ларин рассказал о планах команды на возможный выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Слукавлю, если скажу, что таких мыслей нет. Они есть, ведь сейчас мы идем на четвёртом месте. Если наши ребята смогут это сделать, значит, мы приложим все усилия, чтобы в очередной раз пройти лицензирование. Может быть, руководство города пойдет нам навстречу и найдет возможность помочь. Некоторые организации уже готовы нас финансировать, на крайний случай у нас есть ликвидность в плане продажи футболистов», — заявил Ларин.
Также директор рассказал, появятся ли легионеры в клубе в случае выхода в РПЛ.
«При мне это нереально. Не будет даже воспитанников других академий. У нас принципиальная позиция: когда родители выбирали между «Чертаново» и условным «Локомотивом», они знали, что у нас после выпуска клуб не купит легионера и не возьмет воспитанника другой академии», — ответил Ларин.
Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатил за двух футболистов «Чертанова».
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Николай Ларин , Спартак , Футбол
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