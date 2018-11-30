Директор «Чертаново» поделился планами на выход в РПЛ

Директор футбольной школы и клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Николай Ларин рассказал о планах команды на возможный выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Слукавлю, если скажу, что таких мыслей нет. Они есть, ведь сейчас мы идем на четвёртом месте. Если наши ребята смогут это сделать, значит, мы приложим все усилия, чтобы в очередной раз пройти лицензирование. Может быть, руководство города пойдет нам навстречу и найдет возможность помочь. Некоторые организации уже готовы нас финансировать, на крайний случай у нас есть ликвидность в плане продажи футболистов», — заявил Ларин.

Также директор рассказал, появятся ли легионеры в клубе в случае выхода в РПЛ.

«При мне это нереально. Не будет даже воспитанников других академий. У нас принципиальная позиция: когда родители выбирали между «Чертаново» и условным «Локомотивом», они знали, что у нас после выпуска клуб не купит легионера и не возьмет воспитанника другой академии», — ответил Ларин.