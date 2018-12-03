Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарф болельщика «Ростова» загорелся во время игры с «ЦСКА» 

Ридус + ещё 34 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Ростовские полицейские разбираются в инциденте с загоревшимся шарфом местного поклонника футбола, который произошел во время воскресного матча местной команды с московским «ЦСКА». Возгарание фанатской атрибутики произошло прямо на трибунах домашнего стадиона футбольного клуба «Ростов», передает ТАСС.
"Во время игры на «Ростов-Арене» загорелся шарф болельщика. Шарф был потушен огнетушителем сотрудниками 5-й пожарно-спасательной части. Работает полиция. Обстоятельства выясняются", — прокомментировали в пресс-службе местного МВД.
По информации источника агенства в правоохранительных органах, шарф поклоннику «Ростова» поджег неизвестный фанат московского клуба, который, предположительно, пронес на стадион пиротехническое изделие.
Параллельно с полицией в причинах инцидента разбирается клуб, принимавший сегодняшнюю встречу. В пресс-службе «Ростова» отметили, что пока не готовы подтвердить информацию о пронесенном болельщиками «ЦСКА» файере.
Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «ЦСКА», проходившая в присутствии 32 тысяч зрителей, завершилась безголевой ничьей. В начале второго тайма полузащитник московских «армейцев» Никола Влашич упустил возможность вывести свой клуб вперед, не реализовав пенальти.
Сегодняшний инцидент — уже не первый случай, когда поведение болельщиков «ЦСКА» вызывает нарекания у правоохранительных органов или футбольных организаций.
Так, своей предыдущий домашний матч против чешской «Виктории» «армейцы» были вынуждены провести при частично закрытых трибунах. Причиной для штрафной санкции стали действия фанатов во время выездной игры с итальянской «Ромой».
В минувшем августе московский клуб оштрафовали на 300 тысяч рублей за оскорбительные баннеры болельщиков в адрес бывшего игрока «ЦСКА» Романа Еременко, перебравшегося в «Спартак».
Ридус: последние новости
Стали известны соперники сборной России в отборе на Евро-2020 Российский футболист назвал позорищем матч на 14-градусном морозе Фанаты прокляли капитана «Спартака» Глушакова
Комментарии
Никола Влашич , Роман Еременко , Спартак , МВД , ИТАР-ТАСС , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвинила Мамаева в измене4
«В раздевалке было много крови»7
Россия рискует остаться без Евро-202038
Голкиперу «Спартака» наложили восемь швов
Глушаков забил гол и вызвал гнев трибун18
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение