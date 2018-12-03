Шарф болельщика «Ростова» загорелся во время игры с «ЦСКА»

Ростовские полицейские разбираются в инциденте с загоревшимся шарфом местного поклонника футбола, который произошел во время воскресного матча местной команды с московским «ЦСКА». Возгарание фанатской атрибутики произошло прямо на трибунах домашнего стадиона футбольного клуба «Ростов», передает ТАСС

"Во время игры на «Ростов-Арене» загорелся шарф болельщика. Шарф был потушен огнетушителем сотрудниками 5-й пожарно-спасательной части. Работает полиция. Обстоятельства выясняются", — прокомментировали в пресс-службе местного МВД.

По информации источника агенства в правоохранительных органах, шарф поклоннику «Ростова» поджег неизвестный фанат московского клуба, который, предположительно, пронес на стадион пиротехническое изделие.

Параллельно с полицией в причинах инцидента разбирается клуб, принимавший сегодняшнюю встречу. В пресс-службе «Ростова» отметили, что пока не готовы подтвердить информацию о пронесенном болельщиками «ЦСКА» файере.

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «ЦСКА», проходившая в присутствии 32 тысяч зрителей, завершилась безголевой ничьей. В начале второго тайма полузащитник московских «армейцев» Никола Влашич упустил возможность вывести свой клуб вперед, не реализовав пенальти.

Сегодняшний инцидент — уже не первый случай, когда поведение болельщиков «ЦСКА» вызывает нарекания у правоохранительных органов или футбольных организаций.

Так, своей предыдущий домашний матч против чешской «Виктории» «армейцы» были вынуждены провести при частично закрытых трибунах. Причиной для штрафной санкции стали действия фанатов во время выездной игры с итальянской «Ромой».