Адвокат Кокорина рассказала об изменении дела в пользу футболистов

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Татьяна Стукалова заявила об изменении обстоятельств уголовного дела в пользу своих подзащитных.

«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят необходимо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования», — написала Стукалова в Instagram.

Она отметила, что не может рассказать об этих обстоятельствах более подробно из-за подписки о неразглашении тайны следствия, однако надеется, что сможет убедить суд ознакомиться с полным содержанием видеозаписей двух конфликтов.

При этом Стукалова выразила опасения, что суд откажет защите в этом ходатайстве, «что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона».