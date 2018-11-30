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Адвокат Кокорина рассказала об изменении дела в пользу футболистов 

Рамблер + ещё 15 8 часов назад
Фото: ТАСС
Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Татьяна Стукалова заявила об изменении обстоятельств уголовного дела в пользу своих подзащитных.
«Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят необходимо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по сравнению с началом расследования», — написала Стукалова в Instagram.
Она отметила, что не может рассказать об этих обстоятельствах более подробно из-за подписки о неразглашении тайны следствия, однако надеется, что сможет убедить суд ознакомиться с полным содержанием видеозаписей двух конфликтов.
При этом Стукалова выразила опасения, что суд откажет защите в этом ходатайстве, «что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона».
Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под арестом в качестве обвиняемых по делу о двух драках, в которых пострадали три человека.
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Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Зенит , Футбол
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