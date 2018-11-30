«Бразильцам не место в сборной»

Аршавин заявил, что в сборной России должны быть только россияне

Бывший капитан сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался против натурализации в национальной команде. Об этом экс-зенитовец заявил на «Уроке футбола» в одной из школ Санкт-Петербурга, где он присутствовал вместе с экс-хавбеком «Челси» Алексеем Смертиным и голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным.

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин на «Уроке футбола» в одной из петербургских школ высказался против натурализации в национальной команде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вместе с голкипером «Зенита» Юрием Лодыгиным он принял приглашение экс-полузащитника «Локомотива», «Бордо» и «Челси» Алексея Смертина принять участие во встрече со школьниками. В прошлом году Смертин занял должность офицера по борьбы с расизмом Российского футбольного союза (РФС), а в октябре этого года стал директором РФС по региональной политике и международным отношениям. Идея проводить «Уроки футбола» в школах также принадлежит ему.

«Мы устраиваем такие встречи в рамках программы наследия чемпионата мира, чтобы сохранить у детей пережитые эмоции. Наша задача — проводить их по всей стране», — рассказал Смертин.

Сначала дети задавали вопросы о любимых школьных предметах и успеваемости, позже перешли к обсуждению профессиональной деятельности. Одна из школьниц спросила футболистов об их отношении к натурализации в национальной сборной.

«Вижу в этом только плюсы, если игрок приносит пользу», — корректно отозвался Смертин.

«Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты».

«Добавлю кое-что: натурализация натурализации рознь. У Романа Нойштедтера родители из России — это одно. А когда за сборную играют бразильцы, я не вижу в этом смысла».

Когда футболистов спросили об их любимых европейских клубах, Смертин назвал «Челси», Аршавин — «Барселону», а Лодыгин в шутку заявил: «Я против Андрея — „Реал!“, чем вызвал смех в зале.

После основной части мероприятия Аршавин признался журналистам, что ему приятно осознавать, что многие ребята не застали пик его карьеры, но подготовились и задавали вопросы.

»Думаю, некоторые из них даже не родились, когда я играл в футбол. Может, им подсказал кто-то, или в интернете посмотрели», — заявил спортсмен.

На вопрос о самом сильном игроке сборной России Аршавин ответил коротко:

«Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас — Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем», — сказал Андрей, намекнув на форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин провел за петербургский «Зенит» 352 матча. Футболист сыграл большую роль в первом чемпионстве команды за 23 года, которого она добилась в 2007 году. Также он участвовал в завоевании питерцами первого в истории европейского трофея — Кубка УЕФА, став лучшим игроком финального матча против «Рейнджерс» (2:0) в 2008 году. Тем же летом полузащитник был признан лучшим игроком сборной России на чемпионате Европы.

Несмотря на внимание к Аршавину топ-клубов Европы, он остался в «Зените» до февраля 2009 года и выиграл вместе с командой Суперкубок УЕФА, выйдя на замену в матче, где сине-бело-голубые неожиданно одолели победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Завоевав еще один трофей, зимой полузащитник подписал контракт с лондонским «Арсеналом», в котором провел около четырех лет. Однако карьера не задалась: после ударного начала (десять голов за 21 матч и звание лучшего игрока месяца в Премьер-лиге) Аршавин постепенно собрал серию из слабых игр и оказался на скамейке запасных.

Однако россиянин оставил свой след в истории «Арсенала», оформив покер в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в апреле 2009 года. До этого ни один игрок не мог забить столько «красным» на их поле в течение 63 лет.

К сожалению, в Англии Аршавин так и не смог обрести стабильность, и перед Евро-2012 ему пришлось отправиться в аренду в «Зенит», чтобы получить игровую практику. Приближающийся закат его карьеры становился все ощутимее. После провала сборной России на групповом этапе чемпионата Европы раздраженный футболист заявил в отеле, что «ожидания фанатов» — это их проблемы».

Последние два с половиной года Аршавин был нападающим в казахстанском «Кайрате». О завершении карьеры 37-летний футболист объявил в начале ноября. Его последним матчем стала встреча с карагандинским «Шахтером».