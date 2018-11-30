Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
В матче против нидерландского "ПСВ" (2:1) аргентинец стал автором первого мяча. Отмечается, что этот гол позволил форварду обойти нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по забитым мячам в групповом этапе турнира, а также по количеству голов в Лиге чемпионов за одну команду.
Также на звание лучшего игрока недели претендовали нападающий мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен, форвард "Лиона" Максвел Корне и футболиста "Наполи" Дрис Мертенс.
Ранее сообщалось, что игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы.