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Объявлен лучший футболист недели в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
В матче против нидерландского "ПСВ" (2:1) аргентинец стал автором первого мяча. Отмечается, что этот гол позволил форварду обойти нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по забитым мячам в групповом этапе турнира, а также по количеству голов в Лиге чемпионов за одну команду.
Также на звание лучшего игрока недели претендовали нападающий мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен, форвард "Лиона" Максвел Корне и футболиста "Наполи" Дрис Мертенс.
Ранее сообщалось, что игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы.
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Лионель Месси , Арьен Роббен , Криштиану Роналду , Советский спорт , Футбол
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