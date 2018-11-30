Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников перевел 30 тысяч рублей фанату Мирославу Голунову за нападение на капитана команды Дениса Глушакова во время матча Лиги Европы с венским «Рапидом». Об этом он написал в своем Twitter, приложив скриншот квитанции.

Сначала Кафельников отправил Голунову 10 тысяч, чуть позднее он перевел нападавшему еще 20 тысяч рублей и пообещал: «Теперь за каждую статейку на чемпе ( »Чемпионат.com» — прим. «Ленты.ру» ) буду переводить Мирославу за его акцию вчера».

Голунов выбежал на поле во время игры с «Рапидом» (1:2) и напал на Глушакова. «Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"» — заявил фанат. За свой поступок он получил 10 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей.