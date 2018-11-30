Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников перевел 30 тысяч рублей фанату Мирославу Голунову за нападение на капитана команды Дениса Глушакова во время матча Лиги Европы с венским «Рапидом». Об этом он написал в своем Twitter, приложив скриншот квитанции.
Сначала Кафельников отправил Голунову 10 тысяч, чуть позднее он перевел нападавшему еще 20 тысяч рублей и пообещал: «Теперь за каждую статейку на чемпе (»Чемпионат.com» — прим. «Ленты.ру») буду переводить Мирославу за его акцию вчера».
Голунов выбежал на поле во время игры с «Рапидом» (1:2) и напал на Глушакова. «Я выбежал из-за акции против Глушакова. Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"» — заявил фанат. За свой поступок он получил 10 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей.
Глушаков вышел на поле в матче с «Рапидом» с капитанской повязкой, несмотря на запущенный фанатами флешмоб против него. Болельщики считают его виновником отставки тренера Массимо Карреры. Они потребовали от руководства клуба продать футболиста.
Последние новости
Россия признала участие военных в инциденте в Черном море Москва объяснила отмену Трампом встречи с Путиным Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Комментарии1
Массимо Каррера , Денис Глушаков , Евгений Кафельников , Спартак , Чемпионат.com , Lenta.ru , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки55
Медведева отреклась от русского языка340
Глушаков: играть в «Спартаке» было мечтой с детства2
Объявлен лучший футболист недели в ЛЧ
Лисин избран президентом ISSF
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение