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Кононов раскритиковал футболистов «Спартака» за игру в первом тайме против «Урала» 

ТАСС + ещё 57 57 минут назад
Фото: ТАСС
Главный тренер московского "Спартака" раскритиковал своих подопечных за игру в первом тайме матча 1/4 финала Олимп — Кубка России с "Уралом". Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В среду "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским "Уралом" в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России сезона-2018/19.
"Первый тайм, мягко говоря, отыграли плохо. Пытались играть низом, проводить позиционные атаки, но не получалось, не хватало точности и обострения. Мы создавали контрпрессинг, но абсолютно не обостряли игру. Это плохо", — сказал Кононов.
"Во втором тайме играли быстрее, могли забить, но опять же не успевали в прессинге, позволили сопернику проводить атаки. Конечно, мы находимся в непростом графике, но нужно понимать, что домашние игры надо выигрывать, однако шансы на ответный матч сохраняются. В ответной встрече будем играть только на победу", — добавил Кононов.
Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года. С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде.
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