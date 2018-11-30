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Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матчи РПЛ 

Партнерский материал 21 минуту назад
Фото: bwin
Уже сегодня первым матчем 16-го тура между «Рубином» и «Динамо» стартует второй круг Российской премьер-лиги. В воскресенье будут сыграны сразу три матча, в которых примут участие российские топ-клубы.
Букмекерская компания bwin предложила суперэкспресс «Комбо+» с повышенным коэффи-циентом 10.00 на матчи воскресенья. Букмекер предложил поставить на победы «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» и вывел данное предложение в отдельный комбо-экспресс. Аналитики оценили данную ставку по коэффициенту 10.00.
«Комбо+» — это готовая ставка-экспресс на три исхода, доступная каждый день на bwin.ru с коэффициентом выше, чем при самостоятельной сборке экспресса. На данный момент это одно из лучших предложений по коэффициентам на экспресс среди легальных букмекеров в РФ. Найти их достаточно просто: необходимо зайти на bwin.ru, выбрать раздел «Футбол», кликнуть по кнопке «Комбо+» и заключить пари.
Ранее компания объявила о старте акции для всех новых клиентов до конца года, — букмекер возвращает проигрыши по первым ставкам для новых клиентов.
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Спартак , Футбол
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