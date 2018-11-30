Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на данный момент у него нет предложений о работе, сообщает "Советский спорт"

"Возвращение на тренерскую скамью? Пока существуют только слухи, ничего серьезного нет", — цитирует Карреру Calcio Napoli 24.

Также специалист поделился мнением о чемпионской гонке.

"Наполи" не должен сдаваться. Надо попытаться набрать как можно больше очков, рассчитывая, что "бьянконери" допустят ошибку. Догнать "Ювентус" — нелегкая задача, но неаполитанцы должны постараться выиграть все матчи", — добавил Каррера.

После 13 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 37 очков. "Наполи" занимает второе место и отстает от туринцев на 18 баллов.

Ранее сообщает, что Каррера откроет собственный сайт.