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Каррера высказался о возвращении на тренерскую работу 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что на данный момент у него нет предложений о работе, сообщает "Советский спорт".
"Возвращение на тренерскую скамью? Пока существуют только слухи, ничего серьезного нет", — цитирует Карреру Calcio Napoli 24.
Также специалист поделился мнением о чемпионской гонке.
"Наполи" не должен сдаваться. Надо попытаться набрать как можно больше очков, рассчитывая, что "бьянконери" допустят ошибку. Догнать "Ювентус" — нелегкая задача, но неаполитанцы должны постараться выиграть все матчи", — добавил Каррера.
После 13 туров "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 37 очков. "Наполи" занимает второе место и отстает от туринцев на 18 баллов.
Ранее сообщает, что Каррера откроет собственный сайт.
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Спартак , Советский спорт , Футбол
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