Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В деле об изнасиловании с участием Роналду появились новые подробности 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: соцсети
В сети появились юридические документы от 2009 года с подробными показаниями Криштиану Роналду, которые он давал по поводу изнасилования американки Кэтрин Майорги. Слова футболиста опубликовала газета Der Spiegel.
Описывая события той ночи, Роналду признается, что 35-летняя Майорга несколько раз отказывала ему в сексе, однако не оказывала никакого сопротивления в процессе. «Она сказала, что нам не следует заниматься сексом, поскольку мы едва знакомы. Но при этом она схватила меня за член, — рассказал спортсмен. — Она говорила, что не хочет этого, но была доступной. Я повернул ее на бок, все произошло очень быстро».
«Она все время продолжала говорить "нет, не делай этого, я не такая, как другие". Я извинился, когда закончил», — добавил Роналду и допустил, что у женщины могли остаться синяки после того, как он ее схватил.
Однако на обращение Der Spiegel за комментариями португальские юристы футболиста ответили, что большая часть информации в документах сфабрикована.
28 сентября Кэтрин Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.
Последние новости
Умер Джордж Буш-старший Путин и Трамп все-таки поздоровались Раскрыто реальное образование «неизвестного таджика» из российского министерства
Комментарии5
Криштиану Роналду , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провалу Медведевой нашли оправдание2
Норвежский лыжник сломал палку на финише и взбесился13
Кокорин может избежать наказания4
Дело Кокорина и Мамаева изменилось в пользу футболистов84
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву11
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение