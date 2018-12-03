Жена обвинила Мамаева в измене

Павел Мамаев избил водителя журналистки Первого канала из-за женщины. Об этом, как сообщает «Чемпионат», жена футболиста «Краснодара» рассказала в своем инстаграме.

Некоторое время назад Алана Мамаева разместила на своей странице в соцсети снимки некой девушки.

«Мой "муж" семью променял на шлюху», — подписала она фото.

По словам Мамаевой, «любовница» ее мужа родом из Вильнюса, и именно она стала причиной избиения Мамаевым в начале октября водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

К настоящему времени снимки девушки и комментарии Аланы Мамаевой к ним уже удалены, однако супруга футболиста опубликовала несколько сторис со словами поддержки в свой адрес, а еще одно сопроводила комментарием «Как же мне больно».

В начале октября Павел Мамаев, форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и еще один мужчина избили в Москве Виталия Соловчука, а также начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина