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Жена обвинила Мамаева в измене 

Рамблер + ещё 24 9 часов назад
Павел Мамаев избил водителя журналистки Первого канала из-за женщины. Об этом, как сообщает «Чемпионат», жена футболиста «Краснодара» рассказала в своем инстаграме.
Некоторое время назад Алана Мамаева разместила на своей странице в соцсети снимки некой девушки.
«Мой "муж" семью променял на шлюху», — подписала она фото.
По словам Мамаевой, «любовница» ее мужа родом из Вильнюса, и именно она стала причиной избиения Мамаевым в начале октября водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Дело Кокорина и Мамаева изменилось в пользу футболистов
К настоящему времени снимки девушки и комментарии Аланы Мамаевой к ним уже удалены, однако супруга футболиста опубликовала несколько сторис со словами поддержки в свой адрес, а еще одно сопроводила комментарием «Как же мне больно».
В начале октября Павел Мамаев, форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и еще один мужчина избили в Москве Виталия Соловчука, а также начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.
Против молодых людей были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время все они находятся в СИЗО.
Комментарии62
Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН , Футбол , Видео
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