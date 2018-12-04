Назван обладатель «Золотого мяча»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии французского журнала France Football. Спортсмен получил «Золотой мяч», передает корреспондент «Ленты.ру»

Награду лучшему молодому футболисту (до 21 года) получил нападающий ПСЖ и сборной Франции Кидиан Мбаппе. Лучшей футболисткой года была признана норвежка Ада Хедерберг из «Лиона».