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Россия узнала соперников на отборочном турнире Евро-2020 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Фото: ТАСС
Жеребьевка квалификационной стадии турнира, которая прошла в Дублине, определила группу I на отборочном этапе чемпионата Европы-2020. В одну группу со сборной России по футболу попали национальные команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино, сообщает «Интерфакс».
Сборная России опустилась на семь позиций в рейтинге ФИФА
Отборочный турнир, в который попали 55 сборных, разделен на 10 групп. Половина групп состоит из пяти команд, половина — из шести.
В финальной части Евро-2020 будут играть по две лучшие команды каждой из групп, а также еще четыре сборных, ставшие по итогам стыковых матчей сильнейшими в дивизионах Лиги наций УЕФА.
Финальная часть чемпионата пройдет в 12 странах континента. Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит.
Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в следующих городах: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).
Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 примет стадион «Уэмбли» в Лондоне.
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Футбол , Теннис
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