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Футболист Ещенко рассказал о причинах перевода в дубль 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Защитник футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко ответил на вопрос о том, что стало причиной перевода игрока в команду «Спартак-2».
«За «лайк». Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить», — приводит слова Ещенко пресс-служба команды.
Футболист добавил, что поставленный «лайк» был поводом для оправдания решения по его одноклубнику Денису Глушакову. Он отметил, что его в эту историю «прицепом затащили».
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на несколько игр основного состава отстранил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Причиной стал «лайк» видео актёра Дмитрия Назарова, в котором он критиковал бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.
Нынешний главный тренер «красно-белых» Олег Кононов вернул футболистов в основной состав команды.
«Спартак» проведёт домашний матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» 2 декабря в 19:00 по московскому времени.
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Денис Глушаков , Андрей Ещенко , Дмитрий Назаров , Олег Кононов , Спартак , Футбол
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