Футболист Ещенко рассказал о причинах перевода в дубль

«За «лайк». Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: «Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить», — приводит слова Ещенко пресс-служба команды.

Футболист добавил, что поставленный «лайк» был поводом для оправдания решения по его одноклубнику Денису Глушакову. Он отметил, что его в эту историю «прицепом затащили».

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на несколько игр основного состава отстранил Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Причиной стал «лайк» видео актёра Дмитрия Назарова , в котором он критиковал бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.

Нынешний главный тренер «красно-белых» Олег Кононов вернул футболистов в основной состав команды.

«Спартак» проведёт домашний матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» 2 декабря в 19:00 по московскому времени.