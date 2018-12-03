«Реал» претендует на звезду лондонского «Арсенала»

По данным Daily Mail, испанский клуб намерен перебить предложения "Баварии" и "Милана", которые также претендуют на 28-летнего хавбека.

Рэмзи покинет "Арсенал" в статусе свободного агента — его контракт истекает в конце сезона-2018/19, а переговоры о продлении не увенчались успехом. Рэмзи выступает за лондонцев с 2008 года. На его счету 60 мячей в 347 играх за "канониров" во всех турнирах.

Отметим, что в "Реале" выступает другая звезда валлийского футбола Гарет Бейл.

Ранее сообщалось, что "Милан" хочет усилиться двумя игроками "Челси".