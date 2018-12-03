«Реал» претендует на звезду лондонского «Арсенала» 

Валлийский полузащитник лондонского "Арсенала" летом 2019 года может перейти в мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
По данным Daily Mail, испанский клуб намерен перебить предложения "Баварии" и "Милана", которые также претендуют на 28-летнего хавбека.
Рэмзи покинет "Арсенал" в статусе свободного агента — его контракт истекает в конце сезона-2018/19, а переговоры о продлении не увенчались успехом. Рэмзи выступает за лондонцев с 2008 года. На его счету 60 мячей в 347 играх за "канониров" во всех турнирах.
Отметим, что в "Реале" выступает другая звезда валлийского футбола Гарет Бейл.
Ранее сообщалось, что "Милан" хочет усилиться двумя игроками "Челси".