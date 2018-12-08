Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с Моуринью

Бельгийский форвард « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку не удовлетворен отношениями с главным тренером команды Жозе Моуринью. 25-летний футболист даже рассматривает вариант перехода в другой клуб.

Лукаку заявил, что ему не хватает игровой практики. Также он не доволен тем, что в стартовом составе с октября выходил на поле лишь дважды.

Моуринью не отрицает, что Лукаку проводит меньше времени на поле, чем в прошлом сезоне. Но все это из-за того, что бельгиец растерял форму, считает тренер.