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Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с Моуринью 

Национальная Служба Новостей + ещё 29 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не удовлетворен отношениями с главным тренером команды Жозе Моуринью. 25-летний футболист даже рассматривает вариант перехода в другой клуб.
Лукаку заявил, что ему не хватает игровой практики. Также он не доволен тем, что в стартовом составе с октября выходил на поле лишь дважды.
Моуринью не отрицает, что Лукаку проводит меньше времени на поле, чем в прошлом сезоне. Но все это из-за того, что бельгиец растерял форму, считает тренер.
Отметим, что аналогичные заявления недавно сделали и другие футболисты клуба — Поль Погба и Алексис Санчес, пишут «Вести».
Ранее Лукаку был признан лучшим бомбардиром сборной Бельгии в рамках ЧМ-2018. В матче за третье место бельгийцы обыграли англичан. Как заявил в эфире НСН главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев, выигрыш бельгийцев — результат закономерный и заслуженный.
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