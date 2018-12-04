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Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой 

Дни.ру + ещё 7 11 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могут решить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам жены и наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестном направлении.
Как только СМИ разузнали об отъезде Кержакова вместе с отпрыском из города, к общественности обратился адвокат спортсмена Татьяна Стукалова. Защитник отметил, что жест звезды футбола никак не связан с судебными разбирательствами.
"Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Они уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7 декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности будут соблюдены", — заметила Стукалова.
Напомним, на прошлой неделе суд определил место проживания ребенка на время бракоразводного процесса — малыш должен переехать к матери. Однако Кержаков решение Фемиды игнорирует. Также Милана не может полноценно встречаться с ребенком.
Александр устраивает жене короткие свидания с сыном — максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой с отпрыском проходит под пристальным наблюдением: в присутствии самого спортсмена, приглашенного психолога и нескольких нянь.
"Он всячески чинит препятствия Милане. Он не хочет, чтобы сын привыкал к маме, встречи эти — одно название, столько народу наблюдает за каждым ее движением там", — цитирует друга Тюльпановой StarHit
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