Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой

Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могут решить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам жены и наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестном направлении.

Как только СМИ разузнали об отъезде Кержакова вместе с отпрыском из города, к общественности обратился адвокат спортсмена Татьяна Стукалова. Защитник отметил, что жест звезды футбола никак не связан с судебными разбирательствами.

"Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Они уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7 декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности будут соблюдены", — заметила Стукалова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 1 Дек 2018 в 7:18 PST Напомним, на прошлой неделе суд определил место проживания ребенка на время бракоразводного процесса — малыш должен переехать к матери. Однако Кержаков решение Фемиды игнорирует. Также Милана не может полноценно встречаться с ребенком.

Александр устраивает жене короткие свидания с сыном — максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой с отпрыском проходит под пристальным наблюдением: в присутствии самого спортсмена, приглашенного психолога и нескольких нянь.